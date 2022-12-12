Байден про західну підтримку України: "Ми згуртовані як ніколи"
2 28549
Президент США Джо Байден назвав підтримку України з боку західних країн показником сильної згуртованості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його заяву у Twitter.
"Я приєднався до лідерів G7 і президента Зеленського, щоб обговорити прогрес, якого ми досягли під час головування Німеччини у вирішенні нагальних викликів нашого часу", - заявив Байден.
За його словами, темами обговорення стала жорстока війна Росії проти України, клімат, продовольча та енергетична безпека, інфраструктура тощо.
"Ми згуртовані як ніколи", - додав президент США.