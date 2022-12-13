У ЄС затвердили санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе

12 грудня у Європейському Союзі затвердили санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, які РФ використовує для нападів на цивільну інфраструктуру України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зазначається, що Європейська рада затвердила нові висновки щодо Ірану, приділивши особливу увагу: неприйнятному придушенню протестів, що тривають, і ситуації з правами людини, військовій співпраці Ірану з Росією, включно з постачанням безпілотників, розгорнутих Росією в її агресивній війні проти України.

Повідомляється, що Європейська рада додала чотири фізичні та чотири юридичні особи до списку осіб, проти яких застосовуються санкції за загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Це пов'язано з їхньою роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує у війні проти України", – йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що санкції ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до Євросоюзу та заборону на надання коштів чи економічних ресурсів зазначеним особам.