ЗСУ можуть перейти у контрнаступ у Запорізькій області, - Forbes

На думку журналістів видання Forbes, українські війська можуть перейти в четвертий етап контрнаступу, який проходитиме у Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Зазначається, що 9 грудня російські й українські війська обмінялися артилерійськими пострілами в районі населених пунктів Гуляйполе і Пологи в Запорізькій області, за 65 миль на північний схід від окупованого Росією Мелітополя. Автор David Axe вважає, що Росія могла вже почати зупиняти контрнаступ ЗСУ.

Згідно з російськими джерелами, українська армія зосереджує механізовані сили навколо Гуляйполя. Ігор Гіркін писав, що "російською розвідкою було виявлено пересування великих механізованих сил Збройних сил України поблизу фронту", зазначає видання.

"Якщо це правда, то це може бути ознакою того, що четвертий контрнаступ української армії може бути неминучим, незважаючи на настання зими. Цей широко очікуваний наступ – запорізький лівий гак – матиме на меті звільнити більшу частину півдня України і відтіснити українські війська аж до вузької ділянки суші, що з'єднує материкову Україну з Кримським півостровом, який російські війська захопили в 2014 році", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що ні російські, ні українські війська зараз не мають достатньої кількості на землі в Запорізькій області.

На ділянці по осі Гуляйполе – Пологи з весни перебувають окремі російські та українські підрозділи розміром до бригади. З російського боку – 291-й гвардійський мотострілецький полк, який на папері налічує кілька тисяч солдатів і десятки одиниць бронетехніки. З українського боку – 106-та бригада територіальної оборони, погано оснащене формування з кількома тисячами добровольців з місцевих жителів. Територіальну бригаду підсилює 19-й окремий стрілецький батальйон.

Обидві сторони мають допоміжну артилерію і переслідують одна одну, додає "Forbes". Видання уточнює, що незрозуміло, які українські механізовані сили могли переміститися в Гуляйполе в очікуванні можливого наступу в напрямку Мелітополя. Неподалік знаходиться 65-а механізована бригада, а також 1-а танкова бригада.

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"Для наступу на Мелітополь може знадобитися більше, ніж пара важких бригад. У попередніх контрнаступах України – навколо Києва в березні, а потім навколо Харкова і Херсона шість місяців потому – в кожному з них брали участь щонайменше півдюжини важких бригад. Щоб звільнити Мелітополь, а потім повернути праворуч і звільнити південь Херсонської області на лівому березі Дніпра, українським силам доведеться просунутися на 200 миль і розгромити десяток або більше російських бригад і полків.

Українці вже доклали зусиль, щоб закріпити на місці деякі з цих російських підрозділів – спочатку шляхом витіснення на правий берег Дніпра, а потім шляхом висадки сил спеціальних операцій на Кінбурнській косі на південному боці дельти річки, де Дніпро впадає в Чорне море.

Але навіть якщо ці сили не зможуть ризикнути передислокуватися для реагування на можливу українську атаку на північний схід від Мелітополя, вони все одно опиняться на шляху цієї атаки, оскільки вона зачепить гирло Дніпра і сухопутний міст із Кримом.

Це означає, що українським Збройним силам потрібно буде сконцентрувати багато важких сил для того, щоб запорізький лівий гак був успішним. Існує велика ймовірність того, що росіяни побачать, як вони збираються разом – і спробують зірвати їх з'єднання артилерією", - пише Forbes.

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