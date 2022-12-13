США найближчими днями оголосять про новий пакет допомоги для України, - Білий дім

Сполучені Штати найближчими днями оголосять про виділення допомоги Україні в умовах її протистояння російській агресії.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 мільйонів для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення",- зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні. За його словами, у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги на полі бою або у знищенні інфраструктури, будуть послаблені.

"Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу", - підкреслив Салліван.

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