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США найближчими днями оголосять про новий пакет допомоги для України, - Білий дім

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США найближчими днями оголосять про новий пакет допомоги для України, - Білий дім
Сполучені Штати найближчими днями оголосять про виділення допомоги Україні в умовах її протистояння російській агресії.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 мільйонів для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення",- зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні. За його словами, у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги на полі бою або у знищенні інфраструктури, будуть послаблені.

"Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу", - підкреслив Салліван.

Також читайте: США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу, - Байден

Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Яр Холодний
    "А нєхрен "снить" что-папало! Падобные сны неоспоримо свидетельствуют о "разброде и шатании" в мозговой деятельности гражданина великой Рассии и низком уровне его патриотичности Более того - усматриваются тенденции к паникёрству!!! Сны у граждан России должны отличаться образцовой патриотичностью и преданности политике правительства!"
  • Андрей Ивашкевич
    Бляха. Саліван, пора вже надати щось, що буде становити загрозу для кацапстану, ось тоді і загрози для України, якщо не зникнуть, то суттєво зменшаться. Натякаю. ТОМАГАВКИ. Багато. На 275 млн, якраз 275 штук, якщо не помиляюсь, вийде.
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