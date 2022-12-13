Протягом дня росіяни здійснили 38 ударів по прикордонню Сумщини

Протягом дня 12 грудня росіяни здійснили 38 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"38 ударів по прикордонню здійснили російські війська протягом дня.

Ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад. А саме:



По Краснопільській громаді росіяни випустили 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню "Град".



Великописарівську громаду з території росії обстріляли з гранатометів. Було 16 прильотів.



Середино-Будська громада: було два обстріли, під час яких прилетіло 6 мін.

Пошкоджений приватний будинок та сарай", - йдеться в повідомленні.

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