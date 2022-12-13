Війна в Україні підриває геополітичні кампанії Путіна по всьому світу, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Російські сили перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, та можуть відмовитися від інших бойових дій та операцій м'якої сили на користь продовження затяжної війни в Україні.
Однак Путін, як і раніше, не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.
Путін, наприклад, продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, без успіху запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном та Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку.
Витрати Путіна на регіональні ініціативи "м'якої сили" вже засмутили кількох відомих провоєнних блогерів, які критикували Кремль за виділення майже 95 млн доларів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи при цьому російські сили на полі бою.
Військкори вважають, що Кремль неефективно використовує свою м'яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.