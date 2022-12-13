Переговори США з РФ про обмін ув’язненими не змінюють позицій щодо України, - Білий дім
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США не мають наміру змінювати політику щодо України заради звільнення з російської в’язниці американського громадянина Пола Уілана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.
Салліван вказав на безпрецедентний тиск США на Росію.
"Якщо ваше питання має на увазі, що ми змінимо підходи до України або щось на зразок того, то відповідь - ні. Ми не змінюватимемо підходів щодо України", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.