Переговори США з РФ про обмін ув’язненими не змінюють позицій щодо України, - Білий дім

США не мають наміру змінювати політику щодо України заради звільнення з російської в’язниці американського громадянина Пола Уілана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Салліван вказав на безпрецедентний тиск США на Росію.

"Якщо ваше питання має на увазі, що ми змінимо підходи до України або щось на зразок того, то відповідь - ні. Ми не змінюватимемо підходів щодо України", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

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