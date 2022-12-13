У Німеччині підтвердили, що надали Україні 24 самохідні гаубиці

Німеччина досі відмовляється надавати Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про відправку чергової партії у кількості 24 одиниць повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

"В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard", – сказала Штрак-Ціммерман.

Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують. За словами Штрак-Ціммерман, їхнє надання зараз є просто необхідним і вона більше "не бачить причин не робити цього".

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