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Посли ЄС одноголосно схвалили виділення Україні 18 млрд євро

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Посли ЄС одноголосно схвалили виділення Україні 18 млрд євро
Посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представництва Чехії у Раді ЄС.

Фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах.

Крім того, погоджено мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%. Угорщині також дозволили використати кошти з фондів ЄС у розмірі 5,8 євро млрд, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов.

"Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Євросоюз досяг угоди про надання Україні 18 млрд євро

Топ коментарі

  • Евгений Пэ
    Угорщина, шо с ******?
  • 5 копійок
    Зелень готує мішки для бабла щоб прібарахліцца. Внукам хватіт.
  • Наталья Алексеева b53ae513
    Та ви що? Те що пі#дять гуманітарку єшелонами, те що тимошонка краде автомобіль, якій надіслано задля евакуації громадян, комедія із пунктами "незламності", туча бабла на нікому не потрібний земарафон.....це дійсно раша підказує так робити...
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