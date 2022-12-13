Посли ЄС одноголосно схвалили виділення Україні 18 млрд євро

Посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представництва Чехії у Раді ЄС.

Фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах.

Крім того, погоджено мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%. Угорщині також дозволили використати кошти з фондів ЄС у розмірі 5,8 євро млрд, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов.

"Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови", - йдеться в повідомленні.

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