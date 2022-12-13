На лікуванні в Польщі перебувають понад 100 поранених українських військових

У польських лікарнях станом на сьогодні лікуються понад 100 українських військовослужбовців, а також приблизно 2-3 тис. цивільних громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

За його словами, "до Польщі чотирма спецрейсами доставлено потягами понад 100 поранених українських військових". Крім того, українські військові прибувають на реабілітацію до РП іншими видами транспорту.

Недзельський підкреслив, що польська сторона відкрита до співпраці з МОЗ України і "намагається організувати транспорт (для перевезення постраждалих. – Ред.), щойно з'являється така потреба".

Він зауважив, що до Польщі на лікування прибувають також пацієнти з України, які зазнали різних поранень у результаті збройної агресії Росії або для лікування важких хворіб.

"Станом на сьогодні кількість цивільних пацієнтів з України в польських лікарнях оцінюється в 2-3 тисячі", - підкреслив польський міністр.

Водночас він зауважив, що потенціал для прийому пацієнтів з України в Польщі оцінюють "у декілька тисяч".

"Отже, є значний простір для допомоги", - констатував глава МОЗ Польщі.

Недзельський повідомив, що Варшава надає значну допомогу Києву у питанні медичної допомоги у світлі повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Йдеться не лише про лікування в РП військових та цивільних пацієнтів, а й про передачу допомоги - медобладнання, генераторів, ліків, медматеріалів.

"Ця допомога має комплексний характер і вона весь час триває", - заявив глава МОЗ Польщі.

Крім цього, Польща надає допомогу Києву на шляху реформування медичної галузі України в контексті євроінтеграції України.

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