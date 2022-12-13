Помічено відведення окупантів з районів Новомиколаївки та Михайлівки на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

Протягом 10 та 11 грудня з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області помічено відведення російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово "звільнені" місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупантів кидають у лісосмугах Луганщини без боєкомплекту та їжі, - Гайдай