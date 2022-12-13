Ворог бив по Очаківській та Куцурубській громаді Миколаївщини, поранено людину, - ОВА

Вчора, 12 грудня, о 09:50, 12:25 та 19:35 ворог завдавав ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів поранення отримала одна людина. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

"Також вчора о 16:30 ворожого обстрілу зазнав населений пункт Куцурубської громади. У результаті чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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