Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж для ремонту електромереж

Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж, які спростять енергетикам ремонт мережі у нічний час.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

За її словами, 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів вже прибули до України.

"Всього наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до Нового Року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати вдень і вночі", - розповіла посол.

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