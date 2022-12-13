Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 9 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 9 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Жовта Круча, Червоне, Степове, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Ольгівське, Полтавка, Мала Токмачка. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 74 особи, з них 8 - діти.

Також читайте: ЗСУ можуть перейти у контрнаступ в Запорізькій області, - Forbes