26 поліцейських залишаються у російському полоні, 5 із них - з "Азовсталі", - Клименко

У російському полоні перебувало 219 працівників Національної поліції, більшість з них вже повернулися додому. Наразі у загарбників залишається 26 чинних поліцейських.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, деякі з працівників поліції захищали завод "Азовсталь" у Маріуполі.

"Ми були на зв'язку, поки ще можна було цей зв'язок влаштовувати, з нашими працівниками, які знаходяться на "Азовсталі". І коли вже десятеро наших поліцейських звільнили з полону, то вся поліція видихнула. Але ще в нас є 5 чоловік, які в полоні знаходяться, ми сподіваємось на якнайшвидше їхнє повернення додому", - сказав Клименко.

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