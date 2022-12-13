Путін скасував річну пресконференцію, щоб уникнути дискусій про "спеціальну воєнну операцію", - британська розвідка

Британська розвідка припускає, що у Кремлі вирішили відмовитися від проведення вже традиційної великої пресконференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події не проявилося невдоволення "спеціальною воєнною операцією".

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 13 грудня, передає Цензор.НЕТ.

12 грудня Кремль підтвердив, що Володимир Путін не проводитиме традиційну пресконференцію наприкінці року - вперше за десятиліття. Британська розвідка зазначає, що ця пресконференція вже утвердилася як важлива публічна подія у графіку Путіна та використовувалася ним як нагода продемонструвати нібито чесність і відкритість.

"Хоча запитання для пресконференції майже напевно перевіряються заздалегідь, скасування події, схоже, пов’язане зі зростаючою стурбованістю щодо наростання у Росії антивоєнних настроїв. У Кремлі, найімовірніше, дуже побоюються того, що будь-яка подія за участі Путіна може супроводжуватися несанкціонованими дискусіями про "спеціальну воєнну операцію", - припускає розвідка.

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