Усі 9 енергоблоків АЕС, які перебувають під контролем України, підключено до мережі, - Міненерго

До електромережі підключено дев’ятий енергоблок, який було виведено з робочого ладу 23 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.

"13 грудня 2022 року о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів. Наразі триває набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко зазначив: "Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни".

У міністерстві нагадали, що наразі росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

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