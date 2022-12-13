Електропостачання Одещини відновлено, у регіоні діють екстрені відключення, - ДТЕК

Станом на понеділок, 12 грудня, було відновлено електропостачання для всіх жителів Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Однак, як зазначається, досі діють екстрені відключення. Намагаємось вмикати світло кожному споживачу хоча б на кілька годин, але це дуже складно.

"Ситуація ускладнена аваріями через перевантаження електромереж. Зараз у місті та області цілодобово працює 206 ремонтних бригад ДТЕК, щоб ліквідовувати аварії. В першу чергу ремонтуємо там, де найбільше споживачів або де більше доби немає світла. Будь ласка, допоможіть енергетикам та витягніть із розеток всі енергоємні прилади, а після відновлення електропостачання - не вмикайте їх одночасно. Наші фахівці працюють 24/7, щоб якнайшвидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

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