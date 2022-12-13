Лукашенко доручив розпочати раптову перевірку бойової готовності ЗС РБ (оновлено)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив розпочати раптову перевірку бойової готовності збройних сил РБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони РБ.

"За дорученням Президента Республіки Білорусь – Головнокомандувача Збройних Сил Республіки Білорусь під керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан та Березина.

"У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", - додали в Міноборони РБ.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що річки Німан і Березина не знаходяться поблизу кордону з Україною.

"Німан протікає у північно-західній частині країни, на територіях Мінської та Гродненської обл. і далі йде до Литви. Р. Березина повністю знаходиться на території Білорусі та протікає у 4-х областях: Вітебській, Мінській, Могилівській та Гомельській. Найближча точка цієї річки до кордону з Україною - це її гирло, яке знаходиться у селі Берегова Слобода (Речицький район, Гомельської області). І навіть із тієї точки до кордону з Україною ще мінімум 80 км", - пояснили у "Беларускі Гаюн".

Вони також опублікували мапу з приблизним розташуванням річок на території Білорусі та позначили полігони, які розташовані поблизу.

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