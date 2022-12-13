Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 95 260 осіб (+500 за добу), 2966 танків, 1931 артсистема, 5930 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 95 260 осіб.