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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 95 260 осіб (+500 за добу), 2966 танків, 1931 артсистема, 5930 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 95 260 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 95260 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2966 (+0) од,

бойових броньованих машин - 5930 (+2) од,

артилерійських систем - 1931 (+2) од,

РСЗВ - 404 (+7) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+0),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од,

спеціальна техніка  - 170 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 95 260 осіб (+500 за добу), 2966 танків, 1931 артсистема, 5930 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Евгений Агро
    Для них це не втрати. Весною, було більш відчутно, там більш підготовлені були, в яких вкладали значно більше часу і грошей в підготовку, принаймі на папері. А зараз просто витратний матеріал в якості піхоти з автоматами завалює позиції ЗСУ. Такого вони можуть і мільйон втратити перш ніж почнуться якісь заворушення по поваленню путіна. Але якщо усім компенсації перестануть платити, то почнеться раніше набагато. Але це так довго не затягнеться. Санкції також працюють. І в комплексі, цей сніжний ком матиме значно більше прискорення. І чим довше він летить, тим складніші наслідки будуть. Шкода, що для України наслідки теж з кожним днем все болючіші, бо у нас гинуть кращі, а у них найменш пристосовані.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Yevgeny Mironov
    Пацан к успєху шОл....(с)

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