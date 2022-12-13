Рашисти використовують дітей на окупованій Луганщині як "живий щит", - Гайдай

Росіяни на окупованих територіях змушують ходити школярів до шкіл і наражають їх на свій же вогонь, щоб звинуватити ЗСУ

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Канікул більше немає. Окупанти влаштували дітям замість них військову підготовку. Рашистам треба, аби "живий щит" не сидів вдома. Це роблять для того, аби проголошувати, що "панікі нєт" та можливих провокацій", - йдеться в повідомленні.

За його словами, росіяни самі умисно гатять по окупованих територіях, аби публічно збрехати, що це зробили ЗСУ.

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