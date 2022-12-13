Рашисти 58 разів обстрілювали Херсонщину: 3 особи загинули, а 15 дістали поранення

Війська РФ 57 разів обстріляли територію Херсонщини, били з артилерії РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Під масованим ворожим вогнем опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили до школи, стадіону, медзакладів, ліній електропередач, інфраструктурного об'єкту, приватних та багатоквартирних будинків", - зазначив він.

Внаслідок обстрілів загинули 3 особи, 15 жителів дістали поранення.

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