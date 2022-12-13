Нову масовану атаку слід очікувати будь-коли. Росія буде й надалі атакувати об’єкти енергетики, - Повітряні сили

Росія може завдати нового масованого ракетного удару коли завгодно. Ймовірно, окупанти знову битимуть по об’єктах енергетики, адже їх мета зламати український народ.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Очікувати цей обстріл треба завжди. Ситуація залишається такою, як і була. Авіація противника на даний час розосереджена по різних аеродромах. Я маю на увазі стратегічну авіацію, тактична ж продовжує завдавати ударів на лінії бойового зіткнення та у прифронтових зонах. Тому, щодо (нових. - Ред.) ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо будуть їх виконувати. Треба бути готовими до всіх загроз", - розповів Ігнат.

Він акцентував, що Росія використовує весь спектр озброєння. І з самого початку повномасштабного вторгнення застосовує радянські ракети.

"Маємо на увазі такі ракети як Х-22, які випускають бомбардувальники Ту-22М3. Ті ж самі "Точка-У", які Росія використовує, так само вона застосовує і С-300, які призначені для збиття повітряних цілей, а росіяни їх застосовують як балістичні ракети", - зазначив Ігнат.

За його словами, росіяни частіше використовують радянські ракети, які є не високоточними і недалекобійними.

"Такі ракети Росія найчастіше використовує у прифронтових містах, у зонах, де можна завдавати ними удари. Решта є високоточна зброя здебільшого атакує тилові регіони України. Зокрема, центральні та західні, оскільки туди дістатися можуть ракети Х-101, "Калібр", Х-555 та "Іскандери", - акцентував Ігнат.

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Речник Повітряних сил ЗСУ не виключає, що мішенню ворога знову стануть об'єкти енергетики, оскільки росіяни не полишили своїх терористичних намірів.

"Зрозуміло, очікуємо ці (ракетні. - Ред.) удари завжди. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Зима прийшла в Україну, наступили морози і очевидно окупант буде й надалі атакувати об'єкти енергетики. Оскільки таким чином хоче зламати не українське військо, а народ. Але цього досягти ворогу не вдасться", - підсумував Ігнат.