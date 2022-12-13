Увечері 12 грудня росіяни з артилерії обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині, пошкоджено житловий будинок та лінію електропередач

Учора, 12 грудня, після 22 години росіяни із артилерії обстріляли Середино-Будську громаду.

Про це повідомив голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"11 снарядів розірвалися на нашій території. Обстріл пошкодив багатоквартирний житловий будинок та лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, решта ночі та ранок на Сумщині були спокійними.

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