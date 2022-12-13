Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Минулої доби російські окупанти вбили 7 цивільних, 33 особи зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

3401
Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинули 7 цивільних громадян, зазнали поранень - 33.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

""Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 12.12.2022 (станом на 09:00 13.12.2022):

Донецька область - 3 загиблих, 16 поранених
Запорізька область - 1 загиблий
Миколаївська область - 1 поранений
Харківська область - 1 поранений
Херсонська область - 3 загиблих, 15 поранених", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили ракетами по житловому сектору села Жовта Круча у Запорізькій області, - ОП. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупанти вбили 7 цивільних, 33 особи зазнали поранень, - ОП 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини