Група країн ЄС офіційно обурилася заявою Макрона щодо "гарантій безпеки" для РФ, - Reuters

Група країн зі східного флангу Євросоюзу офіційно висловила несхвалення заяв президента Франції Емманюеля Макрона про те, що з Росією варто говорити про "гарантії безпеки" для неї - на додачу до відкритих заяв з низки столиць минулого тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Reuters із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах зазначає, що у понеділок 12 грудня група держав офіційно висловила невдоволення та пояснила Франції свою позицію щодо слів Еммануеля Макрона про те, що Заходу варто подумати, як задовольнити потребу Росії в "гарантіях безпеки", якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Головуюча у Раді ЄС Чехія допомогла офіційно оформити цей демарш, до якого - за словами двох дипломатів - приєдналися держави Балтії, Польща та Словаччина, можливо і Чехія. Агентству поки не вдалося отримати офіційні підтвердження чи спростування цих деталей.

За словами трьох дипломатів, Чехія минулого тижня передала європейським столицям проєкт демаршу. У документі йшлося про те, що усі попередні дії РФ стосовно європейської безпекової архітектури мали на меті розколоти й ослабити Європу. У ньому також нагадали, як розвивався діалог з Кремлем щодо питань безпеки, починаючи з акту про співпрацю Росії і НАТО 1997 року і до обговорень, які Москва ініціювала перед відкритим нападом на Україну, наприкінці 2021 року.

Фіналізований документ Чехія та представники ще кількох країн-членів у понеділок передали до МЗС Франції.

Нагадаємо, 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. У відповідь на це голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії.

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