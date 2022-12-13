За останні півтора тижні сотні "вагнерівців" загинули, навіть не діставшись лінії фронту, - Гайдай

Штаби та казарми російських найманців з ПВК "Вагнера" регулярно опиняються під обстрілами.

Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Бавовна" через паління у "вагнерівців" відбувається або в штабах, або в казармах - за останні півтора тижні сотні "вагнерівців" загинули, навіть не діставшись лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Гайдая, російські загарбники вивозять обладнання з шахт Луганщини, натомість безробітні, ймовірно, опиняться на фронті.

"Велика кількість чоловіків з окупованої частини регіону пропала безвісти, бо трупи росіяни не забирають, або повернулася скаліченими. Деякі населені пункти до сих пір закриті на в'їзд та виїзд", - підсумував очільник обладміністрації.

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