За останні півтора тижні сотні "вагнерівців" загинули, навіть не діставшись лінії фронту, - Гайдай
9 01624
Штаби та казарми російських найманців з ПВК "Вагнера" регулярно опиняються під обстрілами.
Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Бавовна" через паління у "вагнерівців" відбувається або в штабах, або в казармах - за останні півтора тижні сотні "вагнерівців" загинули, навіть не діставшись лінії фронту", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Гайдая, російські загарбники вивозять обладнання з шахт Луганщини, натомість безробітні, ймовірно, опиняться на фронті.
"Велика кількість чоловіків з окупованої частини регіону пропала безвісти, бо трупи росіяни не забирають, або повернулася скаліченими. Деякі населені пункти до сих пір закриті на в'їзд та виїзд", - підсумував очільник обладміністрації.