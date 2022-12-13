Встановлено 154 факти сексуального насильства з боку військових РФ, - Офіс генпрокурора (оновлено)
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"З початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори зафіксували 154 факти СНПК. Вже повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засуджено", - йдеться в повідомленні.
На Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.
Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали стосунок до ЗСУ, забирали з родин, катували.
Прокурори виявили більш як 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.