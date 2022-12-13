​Встановлено 154 факти сексуального насильства з боку військових РФ, - Офіс генпрокурора (оновлено)

Нові факти сексуального насильства, пов’язаного з військовою агресією РФ, встановлюють на деокупованих територіях. Там працюють спільні мобільні групи прокурорів, міжнародних експертів та психологів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.



"З початку повномасштабної військової агресії РФ прокурори зафіксували 154 факти СНПК. Вже повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засуджено", - йдеться в повідомленні.

На Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.



Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали стосунок до ЗСУ, забирали з родин, катували.



Прокурори виявили більш як 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

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