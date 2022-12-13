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Ситуація в енергосистемі складна, дефіцит потужності значний, - "Укренерго"

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Ситуація в енергосистемі складна, дефіцит потужності значний, - "Укренерго"
Станом на 13 грудня в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

"На сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ. Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. 

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Ситуація в енергосистемі складна, дефіцит потужності значний, - Укренерго 01

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Топ коментарі

  • vigo
    Сьогодні мені на очі потрапило "хороші новини, світла стане більше, ми запустили всі енергоблоки АЕС, що стали після обстрілів".
    То це фейк?
    Чи фейк про "значний дефіцит потужності"?
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Що ти "Стёпа" називаєш "програшем" фінів?! Те що СРСР якій бажав захопити УСЮ Фінляндію задовольнився часткою Карелії особливо враховуючи те, що співвідношення потенціалу супротивників були 1 до 20-ти, а по деяким видам озброєння 1 до 40?! Те що СРСР втратив у цій війні безповоротно померлими більше 95 тисяч а фіни, разом із мирним населенням менше 27-ми?! Смішний же ти ватнику! Тоді що, СРСР "виграв", особливо від виключення з лав Ліги націй і вважався, та й був насправді, нічим не кращій за гітлерівську Германію?! Яка ж вивернута "логіка" у рашистів, не має нічого спільного з людською!
  • maravillo
    А, ну ******, один генератор поставимо на Київ, другий на Дніпро.
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