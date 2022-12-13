Ситуація в енергосистемі складна, дефіцит потужності значний, - "Укренерго"

Станом на 13 грудня в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

"На сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ. Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії.

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