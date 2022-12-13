Рашисти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба

На Сумщині та Чернігівщині ворог обстріляв три прикордонні громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Учора росіяни нанесли вогневе ураження із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська й Середино-Будська громади Сумщини та Семенівська Чернігівщини. Вогонь вівся з російських населених пунктів дронівка, зернове та мариця", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на щастя, обійшлося без жертв.

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