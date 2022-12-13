Зеленський запропонував створити Паризький механізм координації зусиль у відповідь на енерготерор з боку РФ
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Створити спеціальний механізм координації зусиль - Паризький механізм, який дасть змогу давати своєчасні й ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору, запропонував президент України.
Про це Володимир Зеленський зазначив на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Поки що ми не маємо, на жаль, такої сучасної системи ППО, яка могла б збивати 100% російських ракет і дронів, але ми можемо створити таку систему ухвалення рішень, яка може на 100% позбавити сенсу терористичну тактику Росії", - сказав він.