Швейцарія інвестуватиме у відновлення українських електростанцій, шкіл та лікарень наступного року,- президент Кассіс

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляє, що Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступного року Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень", - сказав він під час конференції на підтримку України у Франції.

Кассіс наголосив, що відновлення України є важливим напрямком для Швейцарії.

Як повідомлялося, Федеральна рада Швейцарії на засіданні 2 листопада ухвалила план дій щодо пом'якшення наслідків зими для населення України, зокрема, виділила 100 млн швейцарських франків на проєкти з фінансування термінової реабілітації енергетичної інфраструктури України.

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