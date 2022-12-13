Швейцарія інвестуватиме у відновлення українських електростанцій, шкіл та лікарень наступного року,- президент Кассіс
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Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляє, що Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступного року Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень", - сказав він під час конференції на підтримку України у Франції.
Кассіс наголосив, що відновлення України є важливим напрямком для Швейцарії.
Як повідомлялося, Федеральна рада Швейцарії на засіданні 2 листопада ухвалила план дій щодо пом'якшення наслідків зими для населення України, зокрема, виділила 100 млн швейцарських франків на проєкти з фінансування термінової реабілітації енергетичної інфраструктури України.