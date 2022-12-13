Ми маємо допомогти українському народу вистояти та пережити цю зиму, - Макрон

Україні необхідно допомогти пережити зиму, допомога має бути дуже оперативною та конкретною.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз, "насамперед, ми маємо зрозуміти, що ми маємо допомогти українському народу вистояти".

"Нам потрібно допомогти Україні пережити цю зиму… Ми хочемо, щоб результати конференції (Міжнародної конференції про солідарність із народом України. - Ред.) були дуже конкретними", - наголосив французький лідер.

Макрон пояснив, що на конференції йтиметься про "мобілізацію партнерів, друзів України та тих, хто працює в міжнародних гуманітарних організаціях, про організацію дій, які допоможуть населенню отримати воду, електроенергію, тепло, одяг".

Також він висловив сподівання, що "наші зусилля будуть на висоті і ми допоможемо вам пережити зиму".

"По-друге, Володимире, ми разом маємо зробити так, щоб наша допомога була дуже оперативною, конкретною та швидкодіючою… Потрібно, щоб у нас були конкретні відповіді, для цього потрібно координувати дуже тісно, і в кожній країні мають бути точні контакти, щоб координувати та допомога Україні прибула, коли потрібно", - зазначив Макрон, звертаючись до президента Зеленського.

Крім того, він зазначив, що вже говорив українському уряду, що понад 700 французьких підприємств братимуть участь в інвестиціях на тривалий час в Україні.

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