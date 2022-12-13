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Єврокомісія готова виділити 30 млн євро для закупівлі 30 млн LED-ламп для українців, - фон дер Ляєн

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Єврокомісія готова виділити 30 млн євро для закупівлі 30 млн LED-ламп для українців, - фон дер Ляєн
Європейська комісія готова виділити 30 мільйонів євро, що покриє купівлю майже 30 мільйонів світлодіодних ламп (LED).

Про це під час енергетичного "Рамштайну" повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми всі уважно вислухали президента Зеленського, який звернувся до міжнародної спільноти щодо надання 50 мільйонів LED-ламп для українських домівок. Вони важливі, тому що вони на 88% більш енергоефективні ніж старі лампочки. Це надзвичайне енергоощадження. 50 мільйонів LED-ламп, якщо їх встановлять, збережуть до 1 гігавату електроенергії, що дорівнює річному видобутку однієї АЕС", — сказала вона.

Вона закликала інші країни приєднатися до фінансування закупівлі таких ламп.

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Топ коментарі

  • Дід Василь
    Чекаємо в епіцентрі.
  • PREDATOR PREDATOR
    І що мені безкоштовно дадуть? Це будуть лампи незламності?
  • jklpqrs
    Вы же понимаете разницу дать и продать? Вот и в ОП тоже понимают: одни дают, другие продают
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