У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА

Станом на 13 грудня в акваторії Чорного моря перебуває 8 російських кораблів. Серед них - жодного ракетоносія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Як зазначається, станом на 13.12.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

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