Ми повинні інвестувати у реконструкцію України, щоб ця криза не переросла в голод та злидні, - Гутерріш

Міжнародна спільнота має інвестувати у надійну реконструкцію України.

Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гутерріш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна в Україні – це постійний гуманітарний жах, який щодня погіршується з падінням температур. Мирні жителі платять високу ціну взимку, особливо ті, хто живе поблизу фронту, не мають опалення, води та основних послуг. Кожна велика електростанція та система водопостачання були пошкоджені через російські обстріли. Фахівці працюють без перерв, щоб відремонтувати критичну інфраструктуру", - сказав він на міжнародній конференції солідарності з народом України.

Генсек ООН наголосив, що на сьогоднішній день в Україні 10 млн споживачів, серед яких "сім'ї, бізнес, лікарні, школи не мають електроенергії, а мільйони – відключено від води та опалення". Також він зазначив, що через серйозні руйнування, будинки, будівлі та критична інфраструктура будуть відновлюватися роками.

Гутерріш також зазначив, що тисяча генераторів зараз "закуповуються чи вирушають в Україну з-за кордону, але все це лише крапля у морі".

Так, він заявив, що обсяги руйнувань в Україні потребують рішучої підтримки міжнародної спільноти, яка виходить за межі гуманітарної допомоги.

"Ми повинні інвестувати в надійну реконструкцію України, щоб ця криза не переросла у бідність, голод, злидні мільйонів українців. Ми повинні працювати разом, щоб створити умови для миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права", - наголосив генсек ООН.

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