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Україна отримала €100 млн кредиту на пільгових умовах від Франції

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Україна отримала €100 млн кредиту на пільгових умовах від Франції
Україна отримала від Франції кредит на 100 млн євро, які будуть спрямовані для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку. Кошти спрямовані до загального фонду Державного бюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних", - йдеться в повідомленні.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більш як 5 років від дати укладення кредитного договору).

"Надзвичайно цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором. Фінансова допомога Україні сьогодні – це інвестиція в мирне майбутнє на європейському континенті", — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року сягає 432 млн доларів США.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    З такою логікою потрібно контролювати надходження, а не просирати і розкрадати, на мільярди допомагають, а Воїни постійно потребують допомоги, то мабуть фінанси ті йдуть на батальон монако і єже з ними.
  • Власов Сергей b3083465
    tZE inform

    @tZEinform

    Кредит, який Аваков лобіював в Франції (див. пов. 29.11.2022) у розмірі 100 млн євро, анонсований як "фінансування першочергових видатків" піде на закупівлю у тієї ж Франції рейок та збірних мостів
  • Сергей Сергей b6462634
    З такою логікою можна тоді взагалі нічого не брати: ні зброї, ні грошей, ні чогось іншого. Тільки тоді не буде кому щось віддавати. Чи може підкажете: як треба діяти?
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