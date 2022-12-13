Україна отримала €100 млн кредиту на пільгових умовах від Франції

Україна отримала від Франції кредит на 100 млн євро, які будуть спрямовані для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку. Кошти спрямовані до загального фонду Державного бюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних", - йдеться в повідомленні.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більш як 5 років від дати укладення кредитного договору).

"Надзвичайно цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором. Фінансова допомога Україні сьогодні – це інвестиція в мирне майбутнє на європейському континенті", — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року сягає 432 млн доларів США.

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