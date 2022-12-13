Західні танки можуть допомогти Україні так само, як Франції у Другу світову, - Кулеба
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Україна сьогодні - це як велика дивізія генерала Леклерка. Його дивізія складалася з французів, які прагнули звільнити країну, під умілим лідерством - його та Шарля де Голля. Але дивізія була озброєна західними - американськими й британськими - танками, артилерією та іншим озброєнням", - пояснив Кулеба.
У цьому, за словами міністра, Україна зараз схожа на тодішню Францію, яка чинила опір.
"Ми прагнемо свободи, ненавидимо окупантів - і виженемо їх. У нас є сміливість і наснага, щоб зробити це. Але нам потрібна західна зброя, щоб досягти успіху. І як колись американська й британська зброя допомогли французам звільнити свою країну, так зараз західна зброя - і французька теж - допомагає нам. Але роботу робимо ми. Життя віддають наші бійці. Тож про таку паралель справді можна говорити. А якщо одного дня українські військові будуть просуватися, звільняючи українські території, на танках "Леклерк", наданих Францією (танк французького виробництва, названий на честь Леклерка) - така паралель стане ще більш помітною та історичною", - додав він.
Глава МЗС також ще раз пояснив, чому Україна не розглядає відмову від вступу до НАТО як можливий компроміс у переговорах для завершення війни, нагадавши, що позаблоковий статус не врятував Україну від протиправної окупації Криму та гібридної агресії РФ на Донбасі.