Західні танки можуть допомогти Україні так само, як Франції у Другу світову, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що зараз Україна самостійно захищається від агресора із західною зброєю - так, як і французи, які звільняли країну після окупації нацистською Німеччиною, та натякнув, що Києву дуже допомогли би танки, названі на честь генерала Леклерка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Україна сьогодні - це як велика дивізія генерала Леклерка. Його дивізія складалася з французів, які прагнули звільнити країну, під умілим лідерством - його та Шарля де Голля. Але дивізія була озброєна західними - американськими й британськими - танками, артилерією та іншим озброєнням", - пояснив Кулеба.

У цьому, за словами міністра, Україна зараз схожа на тодішню Францію, яка чинила опір.

"Ми прагнемо свободи, ненавидимо окупантів - і виженемо їх. У нас є сміливість і наснага, щоб зробити це. Але нам потрібна західна зброя, щоб досягти успіху. І як колись американська й британська зброя допомогли французам звільнити свою країну, так зараз західна зброя - і французька теж - допомагає нам. Але роботу робимо ми. Життя віддають наші бійці. Тож про таку паралель справді можна говорити. А якщо одного дня українські військові будуть просуватися, звільняючи українські території, на танках "Леклерк", наданих Францією (танк французького виробництва, названий на честь Леклерка) - така паралель стане ще більш помітною та історичною", - додав він.

Глава МЗС також ще раз пояснив, чому Україна не розглядає відмову від вступу до НАТО як можливий компроміс у переговорах для завершення війни, нагадавши, що позаблоковий статус не врятував Україну від протиправної окупації Криму та гібридної агресії РФ на Донбасі.

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