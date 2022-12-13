85% українців вважають, що перемогою у війні буде визволення усіх територій, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що перемогою стану визволення усіх окупованих росіянами територій.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022). Лише 9% обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24.02.22", - йдеться у дослідження.

Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5%. Підтримка деокупації усіх території України без виключення абсолютна (більше 80%) серед представників усіх регіонів країни.

Також респонденти висловилися щодо заходів стримування майбутніх нападів на Україну. Вступ України в НАТО (61%) та ядерне роззброєння Росії (50%).

"Вступ України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методи стримування підтримують по 34% опитаних. Ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%. За підписання мирних угод з росією як метод стримування агресії – лише 8%. Дещо більше в ефективність підписання мирних угод з росією вірять мешканці сходу й півдня, а також ті, хто підтримує відвоювання військовим шляхом лише території, контрольованої на 24.02.2022. Водночас в усіх регіональних та вікових групах переконлива більшість обирали найкращою гарантією безпеки вступ України в НАТО та ядерне роззброєння Росії", - зазначили соціологи.

Водночас зросла кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави (з 47% – у 2019 році, до 53% – у 2022).

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