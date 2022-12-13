Рада ліквідувала ОАСК

Верховна Рада ліквідувала одіозний Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК ліквідували", - прокоментував він.

Рішення підтримали 310 нардепів.

За даними LIGA.net, Рада проголосувала за відправлення законопроєкту на невідкладний підпис президенту.

Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що депутати, які раніше були членами фракції "Опозиційна платформа - За життя", зривають голосування за ці законопроєкти.

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте рішення комітету через 1,5 роки співпало з часом, коли Держдеп США наклав санкції на главу ОАСК Павла Вовка.

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