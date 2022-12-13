У парламенті Норвегії обговорюється можливість затвердження багаторічної програми допомоги Україні з 2023 року

У норвезькому парламенті обговорюється можливість затвердження багаторічної програми допомоги Україні з 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на конференції на підтримку України у Франції.

"Ми готуємо на початку 2023 року новий пакет допомоги. Ми ініціювали процес з усіма політичними партіями в норвезькому парламенті, щоб узгодити багаторічну програму, не лише підтримку на 2023 рік, а й щоб ця програма була багаторічною", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Норвегії за $100 мільйонів на відновлення інфраструктури України