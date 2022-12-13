У депутата Держдуми РФ Сабліна, якому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність України, виявили 11 квартир у Києві

Українські правоохоронці повідомили про підозру депутату російської Держдуми Дмитру Сабліну за посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію та УП.

"Досудове розслідування стосовно протиправної діяльності російського політика 1968 року народження проводять працівники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Перед повномасштабним вторгненням як депутат теперішнього скликання Державної думи РФ голосував серед інших депутатів про надання дозволу на введення військ на територію України.

Водночас чоловік є уродженцем міста Маріуполь Донецької області. Встановлено, що фігурант у цьому році нагороджений медаллю "за отвагу" та "бойовою" медаллю "за асвабаждєніє Маріуполя" наказом так званого голови так званої "ДНР" Пушиліна", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Дмитра Сабліна.

Йому заочно повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені особою, яка є представником влади.

Крім цього, правоохоронці виявили квартири російського депутата в Києві.

Повідомляється, що в ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих судом обшуків. Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у Сабліна 11 квартир у місті Києва.

Зазначається, що на цей час вирішується питання про накладення арешту на зазначену нерухомість.

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