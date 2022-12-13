Британія запровадила нові санкції проти високопоставлених російських та іранських діячів

Велика Британія запровадила нові санкції проти високопоставлених осіб з Ірану та Росії у зв’язку з агресією проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі засудив використання Росією іранських безпілотників для завдання ударів по українських містах і енергетичній інфраструктурі.

Клеверлі зазначив, що погані угоди Ірану та Росії загрожують глобальній безпеці.

"Ми притягуємо їхній відчайдушний альянс до відповідальності. Сполучене Королівство щойно наклало санкції на високопоставлених російських та іранських діячів у відповідь на огидні удари по цивільних цілях", - додав міністр.

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