До завершення опалювального сезону Україні потрібен імпорт електроенергії з ЄС, - Зеленський

Україна потребує імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу щонайменше до завершення поточного опалювального сезону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час міжнародної конференції про допомогу Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як мінімум до завершення цього опалювального сезону ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну обсягом до 2 ГВт", - сказав він.

За його словами, аби це стало можливим, необхідне рішення євромережі операторів систем передачі електрики збільшити імпортну потужність.

Президент зазначив, що така підтримка постачання електрики може коштувати близько 800 млн євро в поточних цінах.

"Це суттєво, але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні", - додав він.

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Зеленський також додав, що нашій країні потрібні трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, а також газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.