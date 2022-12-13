Сутичка у Броварах: рейдери напали на журналіста та виламують двері місцевого заводу, - ЗМІ

13 грудня у Броварах під Києвом - гаряче. Представники ТОВ "Стар Інвестмент ВАН", що підпорядковується проросійському олігарху Віктору Поліщуку, силою намагаються захопити будівлю "Броварського заводу пластмас". Внаслідок подій постраждав кореспондент "Стоп нелегал ТВ", а також правозахисники ВГО "Стоп корупції".

Про це повідомляє з місця журналістка "СтопКору" Наталія Дігтяр, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто при мені стався напад на журналіста "Стоп нелегал ТВ" Дениса Шинкаренка. На нього напав невідомий чоловік - він вдарив Дениса та вибив у нього з рук телефон. Усе це ми зафіксували на відео", - розповіла вона.

Сам постраждалий підтвердив слова про напад. Шинкаренко викликав швидку допомогу та поліцію, які наразі не пускають на територію підприємства.

"Сьогодні я приїхав на "Броварський завод пластмас", де відбувається рейдерське захоплення. До мене підійшов Сергій Колесник, який називає себе представником "нових власників", почав хамити, розбив мені телефон та завдав тілесних ушкоджень. Наразі я викликав "швидку", бо у мене запаморочення в голові. Викликав також поліцію. Я чув крики з 3-го поверху, що там відбулося - мені невідомо, але схоже, що ще якась сутичка", - розповів він у коментарі "СтопКору".

На відео, оприлюдненому "СтопКором" видно, як Сергій Колесник вибиває телефон з рук Шинкаренка. Після чого, за словами потерпілого, нападник дав пару ляпасів журналісту. Далі агресор з ломом виламав замок, дав ломом по руках кільком людям, які намагалися його зупинити та викрав генератор з будівлі заводу. Все це відбувалося на очах в поліції охорони.

Водночас, як нам стало відомо, всередині підприємства дійсно сталася бійка.

Про перебіг подій там повідомляє очевидець - правозахисник ВГО "Стоп корупції" Роман Литвин.

"З самого ранку о 10:30 вже відомий нам пан Сергій Колесник з 5-ма чоловіками на 3 поверсі зі сходів вибив вікно на балкон. За допомогою лома рейдери також вибили пластикові двері, зайшли в будівлю та напали на трьох хлопців, які тут орендарі. Нас вони "задули" з вогнегасника, була бійка. Наразі мені важко дихати. Ми викликали поліцію, але нікого не пускають, навіть "швидку". При цьому тепер охоронці, які брали в цьому участь, роблять себе постраждалими", - наголосив він.

Литвин також додав, що людина яка представляється представником нового власника будівлі Сергій Колесник, яка безпосередньо ламала ломом двері та проникла на третій поверх будівлі, наразі перебуває на місці події і роздає поліції вказівки щодо здійснення пропуску та непропуску осіб на територію заводу.

Також читайте: "Броварський завод пластмас" під атакою рейдерів, на підприємство увірвалися невідомі, - ЗМІ

Журналісти поспілкувалися з іще одним чоловіком, який теж назвав себе "представником власників".

"У мене немає повноважень пропускати журналістів, питання не до мене, це не в моїй компетенції. У мене інші обов’язки, залиште мене в спокої. У мене розпорядження керівництва - нікого не пропускати. Моє керівництво - це компанія "Стар Інвестмент ВАН", – сказав він.

Нагадаємо, загострення ситуації навколо "Броварського заводу пластмас" триває вже другий тиждень поспіль. Акціонери підприємства заявляють про рейдерство. Так, за їхніми словами, ТОВ "Стар Інвестмент ВАН" дійсно викупило права на завод, але згодом угода була скасована судом. Попри ухвалу Феміди представники ТОВ за сприяння виконавця Ярослава Бережного швидко перереєстрували підприємство і наразі називають себе його власниками та силовим методом намагаються захопити завод.

У рейдерстві представникам товариства також сприяє поліція охорони, про що ми писали раніше.

За даними "СтопКору", ТОВ "Стар Інвестмент ВАН" підпорядковується проросійському олігарху, власнику ТЦ "Gulliver" та родичу експрезидента російської федерації Дмитра Медведєва Віктору Поліщуку.

"СтопКор" звертався з інформаційними запитами до "Стар Інвестмент ВАН", а також до центрального офісу ТЦ "Gulliver", щоб підтвердити або спростувати зв’язки, але наразі відповіді немає.