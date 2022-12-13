На Полтавщині заборонили дітям до 14 років перебувати на вулиці без дорослих із 21:00 до 07:00, - ОВА

На Полтавщині з 15 грудня особам віком до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00.