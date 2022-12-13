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На Полтавщині заборонили дітям до 14 років перебувати на вулиці без дорослих із 21:00 до 07:00, - ОВА

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На Полтавщині заборонили дітям до 14 років перебувати на вулиці без дорослих із 21:00 до 07:00, - ОВА
На Полтавщині з 15 грудня особам віком до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00.

Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Із пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронці. Насамперед задля безпеки дітей", - пояснив він.

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