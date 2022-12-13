Момент пуску "Нептунів" по російському крейсеру "Москва" у квітні. ФОТО

ЗМІ опублікували світлину з моментом пуску ракет по російському крейсеру Москва у квітні 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал УП.

За даними видання, 13 квітня російський крейсер "Москва" несподівано сам зайшов у зону ураження українських ракет. Щойно його зафіксували, близько 16-ї години відбулося два пуски "Нептунів", які один за одним вилетіли в бік "Москви".

Виданню вдалося дістати фотографію цього пуску ракет.

"Ніхто не знав, чи вдалося влучити. Але потім прийшли дані, що "Москва" влупила повний вперед. Це значило, що щось таки сталось. З траєкторії було видно, що крейсер хотів сховатися за "вишки Бойка". Це великий металевий об'єкт, і коли летить ракета, то вона захопить спершу вишку як ціль, а корабель за нею буде в безпеці", - розповів УП співрозмовник в середовищі ракетників.

"Паралельно з тим до "Москви" одночасно з різних боків кинулось чотири кораблі. Але саме тоді на морі почався несподіваний шторм, і будь-які рятувальні операції дуже ускладнились. Коли українські військові зрозуміли, що з Криму до "Москви" вийшов буксир, то їм стало очевидно: ситуація на крейсері критична.

Один із чільних нинішніх силовиків написав тієї ночі журналістам УП: "Москва – все" ,- зазначає видання.

Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року, внаслідок удару, здійсненого 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний двома ракетами "Нептун" берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" Військово-морських сил України. Ракетний крейсер "Москва" був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії. "Москва" - це перший втрачений флагман російського флоту з часів російсько-японської війни і найбільший з часів Другої світової війни військовий корабель, затоплений у ході військового конфлікту.

За даними РНБО України, з 510 чоловік, що перебували на борту корабля, вдалось врятувати лише 58.

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