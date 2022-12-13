В Україні масштабна повітряна тривога

В Україні наразі оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Зокрема, тривогу оголошено у всіх областях, навіть в окупованому Криму.

Наразі про пуски ракет не повідомлялося. Що стало причиною оголошення тривоги - поки офіційно не відомо. За даними телеграм-каналів, це відбулося через активність МіГ-31, який є носієм ракет "Кинжал". Цей тип ракет наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

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