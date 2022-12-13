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В Україні масштабна повітряна тривога

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В Україні масштабна повітряна тривога
В Україні наразі оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Зокрема, тривогу оголошено у всіх областях, навіть в окупованому Криму. 

Наразі про пуски ракет не повідомлялося. Що стало причиною оголошення тривоги - поки офіційно не відомо. За даними телеграм-каналів, це відбулося через активність МіГ-31, який є носієм ракет "Кинжал". Цей тип ракет наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

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Топ коментарі

  • Mikhail Saveliev
    Смерть кацапам
  • Валентина Саюн c856325a
    Україна, тримайся.
  • Огусто
    Мавпи з гранатою; ХЗ куди кинуть.
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