Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликає Німеччину передати Україні танки Leopard
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Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Німеччину та інших союзників поставити Україні сучасні системи озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
"Зброя радянського зразка закінчується не тільки в Україні, а й всюди. Така зброя та боєприпаси більше не виробляються або виробляються в дуже малих кількостях", - зазначив міністр.
За його словами, тому Україна може навіть зіткнутися з "фундаментальним дефіцитом боєприпасів".
"Найкращі нові типи зброї, які можна поставити зараз, - це західні основні бойові танки, такі як німецький Leopard або американський Abrams", - додав Ландсбергіс.
Він зазначив, що якщо одна країна постачає Україні танки, будь-яка інша країна може постачати боєприпаси.