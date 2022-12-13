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Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликає Німеччину передати Україні танки Leopard

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Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликає Німеччину передати Україні танки Leopard
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Німеччину та інших союзників поставити Україні сучасні системи озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

"Зброя радянського зразка закінчується не тільки в Україні, а й всюди. Така зброя та боєприпаси більше не виробляються або виробляються в дуже малих кількостях", - зазначив міністр.

За його словами, тому Україна може навіть зіткнутися з "фундаментальним дефіцитом боєприпасів".

"Найкращі нові типи зброї, які можна поставити зараз, - це західні основні бойові танки, такі як німецький Leopard або американський Abrams", - додав Ландсбергіс.

Він зазначив, що якщо одна країна постачає Україні танки, будь-яка інша країна може постачати боєприпаси.

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