У центрі Мелітополя прогримів вибух, - Федоров

Черговий вибух прогримів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової школи пролунала гучна бавовна.

"Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо на подробиці хто виявився 200-им", - пише він.

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