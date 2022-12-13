У центрі Мелітополя прогримів вибух, - Федоров
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Черговий вибух прогримів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової школи пролунала гучна бавовна.
"Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо на подробиці хто виявився 200-им", - пише він.